Захарова показала рубашку, которую выбрал Лавров на ужин АСЕАН
Глава МИД России Сергей Лавров выбрал на торжественный гала-ужин АСЕАН обычную классическую белую рубашку, следует из видео, которое опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, «все гадали, какого цвета рубашка будет у Сергея Лаврова». «Не угадал никто», — говорится в публикации.
По традиции, министры, участвующие в мероприятиях АСЕАН, надевают на гала-ужин рубашки в национальном стиле страны, являющейся председателем в ассоциации; в 2025 году председатель — Малайзия.
Во время мероприятий АСЕАН Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и с главой МИД Китая Ван И.
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