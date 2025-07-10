Лавров встретился с Ван И в Куала-Лумпуре
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН, сообщает корреспондент РБК.
В начале апреля Ван И посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров стороны подписали план консультаций дипломатических ведомств на 2025 год. Позже президент России Владимир Путин принял Ван И в Кремле.
По данным Госдепартамента США, на 13:00 мск запланирована встреча госсекретаря Марко Рубио с российским министром. Информацию о подготовке встречи подтвердили в МИД России.
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