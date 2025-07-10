В Пензенской области сбили дрон
В Пензенской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования», — написал он в телеграм-канале.
Примерно полчаса до сообщения о сбитом дроне Мельниченко предупредил, что в Пензенской области введен режим «беспилотной опасности», и о возможных ограничениях работы мобильного интернета в связи с этим.
Ранее, в 3:35 мск, в Росавиации сообщили о введении ограничений на полеты в аэропорту Саратова. На момент публикации материала их еще не сняли.
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