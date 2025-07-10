В Пензенской области сбили дрон

В Пензенской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования», — написал он в телеграм-канале.

Примерно полчаса до сообщения о сбитом дроне Мельниченко предупредил, что в Пензенской области введен режим «беспилотной опасности», и о возможных ограничениях работы мобильного интернета в связи с этим.

Ранее, в 3:35 мск, в Росавиации сообщили о введении ограничений на полеты в аэропорту Саратова. На момент публикации материала их еще не сняли.