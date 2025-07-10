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Политика ,  
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Рубио подмигнул Лаврову на встрече в Малайзии

Рубио подмигнул Лаврову на встрече в Малайзии
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Статс-секретарь США Марко Рубио подмигнул российскому коллеге Сергею Лаврову после переговоров в Куала-Лумпуре. На это обратила внимание корреспондент-международник телеканала CNN Кайли Этвуд в соцсети X.

Она рассказала, что, выйдя к журналистам, дипломаты не раскрыли подробностей беседы.

«В начале встречи никто из них не давал комментариев, но Рубио подмигнул Лаврову после того, как начали раздаваться вопросы», — говорится в публикации.

Рубио и Лавров провели переговоры в Малайзии на полях ежегодного регионального форума АСЕАН. Встреча длилась около 50 минут. Рубио также встречался с другими министрами иностранных дел стран — членов ассоциации.

Рубио рассказал, что в ходе переговоров с Лавровым США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Он уточнил, что это не гарантирует скорого достижения мира, но очень важно — он намерен изложить эту концепцию американскому президенту сразу по возвращении.

Рубио заявил, что Россия озвучила новые предложения по Украине
Политика
Фото:Mandel Ngan / AP / ТАСС

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в июне рассказывал, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте. На прошлой неделе российский министр отправил американскому коллеге телеграмму с поздравлением с Днем независимости США. Он выразил надежду, что отношения между странами «обретут стабильность и предсказуемость», но подчеркнул необходимость учитывать «реалии на земле».

Первая встреча Лаврова и Рубио состоялась в феврале в Эр-Рияде.

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