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Переговоры России и США ,  
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Лавров в День независимости США напомнил Рубио о «реалиях на земле»

Сюжет
Переговоры России и США
Лавров поздравил госсекретаря Рубио с Днем независимости США, выразив надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном обретут стабильность. Путин поздравил Трампа еще накануне во время телефонного разговора
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму госсекретарю США Марко Рубио по случаю Дня независимости. Он выразил надежду, что отношения между странами «обретут стабильность и предсказуемость», но подчеркнул необходимость учитывать «реалии на земле».

В телеграмме, текст которой распространила пресс-служба МИДа, Лавров попросил передать американскому народу искренние поздравления и выразить поддержку России «его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты».

«Рассчитываю, что совместными усилиями и отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и «реалиями на земле», — говорится в телеграмме.

МИД заявил о постоянном контакте Лаврова и Рубио
Политика
Сергей Лавров (второй слева) и Марко Рубио (в первом ряду&nbsp;справа)

Министр также отметил, что, пользуясь случаем, хочет пожелать гражданам США «следовать дорогой мира и общего процветания». Он также напомнил о важности заветов Декларации независимости США, в которой говорится о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.

День независимости, который в США отмечают ежегодно 4 июля, считается главным национальным праздником страны. В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов. Российский президент Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с этим праздником накануне, 3 июля, во время телефонного разговора. Он также отметил, что Россия «сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».

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Милена Костерева
Сергей Лавров Марко Рубио Россия США День независимости
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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