Лавров в День независимости США напомнил Рубио о «реалиях на земле»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму госсекретарю США Марко Рубио по случаю Дня независимости. Он выразил надежду, что отношения между странами «обретут стабильность и предсказуемость», но подчеркнул необходимость учитывать «реалии на земле».
В телеграмме, текст которой распространила пресс-служба МИДа, Лавров попросил передать американскому народу искренние поздравления и выразить поддержку России «его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты».
«Рассчитываю, что совместными усилиями и отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и «реалиями на земле», — говорится в телеграмме.
Министр также отметил, что, пользуясь случаем, хочет пожелать гражданам США «следовать дорогой мира и общего процветания». Он также напомнил о важности заветов Декларации независимости США, в которой говорится о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.
День независимости, который в США отмечают ежегодно 4 июля, считается главным национальным праздником страны. В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов. Российский президент Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с этим праздником накануне, 3 июля, во время телефонного разговора. Он также отметил, что Россия «сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».
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