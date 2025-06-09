МИД заявил о постоянном контакте Лаврова и Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель Госдепартамента США Марко Рубио постоянно контактируют, сообщил в интервью ТАСС заместителеь Лаврова Сергей Рябков.
«Главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте. Они провели уже семь телефонных разговоров, очно пообщались в феврале в Эр-Рияде. Конечно, происходящее применительно к Украине и поискам путей урегулирования накладывает свой отпечаток на нашу двустороннюю повестку дня фактически на всех уровнях», — отметил он.
По его словам, обе стороны заинтересованы в поддержании канала коммуникаций. Также дипломат добавил, что вопрос о новой очной встрече Лаврова и Рубио будет «определяться решениями президентов» и «спецификой, остротой обсуждаемых тем».
Лавров и Рубио провели встречу в Эр-Рияде 18 февраля как члены российский и американской делегаций на первых с конца 2021 — начала 2022 года переговорах Москвы и Вашингтона.
На встрече стороны договорились о налаживании диалога для возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес, и обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
Последний раз министр и госсекретарь беседовали по телефону 1 июня, перед российско-украинскими переговорами в Стамбуле, которые прошли на следующий день.
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