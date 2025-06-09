МИД заявил о постоянном контакте Лаврова и Рубио

Высокопоставленные дипломаты двух стран провели уже семь телефонных переговоров, в феврале прошла их очная встреча, напомнил замглавы МИД России. Последний раз Лавров и Рубио общались 1 июня

Сергей Лавров (второй слева) и Марко Рубио (в первом ряду справа) (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель Госдепартамента США Марко Рубио постоянно контактируют, сообщил в интервью ТАСС заместителеь Лаврова Сергей Рябков.

«Главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте. Они провели уже семь телефонных разговоров, очно пообщались в феврале в Эр-Рияде. Конечно, происходящее применительно к Украине и поискам путей урегулирования накладывает свой отпечаток на нашу двустороннюю повестку дня фактически на всех уровнях», — отметил он.

По его словам, обе стороны заинтересованы в поддержании канала коммуникаций. Также дипломат добавил, что вопрос о новой очной встрече Лаврова и Рубио будет «определяться решениями президентов» и «спецификой, остротой обсуждаемых тем».

Лавров и Рубио провели встречу в Эр-Рияде 18 февраля как члены российский и американской делегаций на первых с конца 2021 — начала 2022 года переговорах Москвы и Вашингтона.

На встрече стороны договорились о налаживании диалога для возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес, и обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Последний раз министр и госсекретарь беседовали по телефону 1 июня, перед российско-украинскими переговорами в Стамбуле, которые прошли на следующий день.