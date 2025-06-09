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Переговоры России и США ,  
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МИД заявил о постоянном контакте Лаврова и Рубио

Замглавы МИДа Рябков заявил о постоянном контакте Лаврова и Рубио
Сюжет
Переговоры России и США
Высокопоставленные дипломаты двух стран провели уже семь телефонных переговоров, в феврале прошла их очная встреча, напомнил замглавы МИД России. Последний раз Лавров и Рубио общались 1 июня
Сергей Лавров (второй слева) и Марко Рубио (в первом ряду&nbsp;справа)
Сергей Лавров (второй слева) и Марко Рубио (в первом ряду справа) (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель Госдепартамента США Марко Рубио постоянно контактируют, сообщил в интервью ТАСС заместителеь Лаврова Сергей Рябков.

«Главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте. Они провели уже семь телефонных разговоров, очно пообщались в феврале в Эр-Рияде. Конечно, происходящее применительно к Украине и поискам путей урегулирования накладывает свой отпечаток на нашу двустороннюю повестку дня фактически на всех уровнях», — отметил он.

По его словам, обе стороны заинтересованы в поддержании канала коммуникаций. Также дипломат добавил, что вопрос о новой очной встрече Лаврова и Рубио будет «определяться решениями президентов» и «спецификой, остротой обсуждаемых тем».

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Лавров и Рубио провели встречу в Эр-Рияде 18 февраля как члены российский и американской делегаций на первых с конца 2021 — начала 2022 года переговорах Москвы и Вашингтона.

На встрече стороны договорились о налаживании диалога для возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес, и обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Последний раз министр и госсекретарь беседовали по телефону 1 июня, перед российско-украинскими переговорами в Стамбуле, которые прошли на следующий день.

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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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