В столкновении Lada и Mercedes в Севастополе погибли пять девушек
Пять человек погибли и один пострадал в автокатастрофе с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщило городское управление МВД.
По данным полиции, около 14:20 мск 18-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.
В городской прокуратуре сообщили, что «в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля — молодые жительницы Крыма 2005–2007 г.р.».
Водителя автомобиля «ВАЗ» экстренно госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось. Водителю Mercedes-Benz Sprinter оказали медицинскую помощь на месте.
Прокурор Севастополя Андрей Шевцов взял на контроль ход и результаты проверки обстоятельств ДТП.
В марте в результате столкновения рейсового автобуса и большегруза в Симферопольском районе Крыма погибли пять человек, 13 пострадали. Позже водитель автобуса заявил, что он допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом, потому что его ослепило солнце.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов