В столкновении Lada и Mercedes в Севастополе погибли пять девушек

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Пять человек погибли и один пострадал в автокатастрофе с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщило городское управление МВД.

По данным полиции, около 14:20 мск 18-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.

В городской прокуратуре сообщили, что «в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля — молодые жительницы Крыма 2005–2007 г.р.».

Водителя автомобиля «ВАЗ» экстренно госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось. Водителю Mercedes-Benz Sprinter оказали медицинскую помощь на месте.

Прокурор Севастополя Андрей Шевцов взял на контроль ход и результаты проверки обстоятельств ДТП.

В марте в результате столкновения рейсового автобуса и большегруза в Симферопольском районе Крыма погибли пять человек, 13 пострадали. Позже водитель автобуса заявил, что он допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом, потому что его ослепило солнце.