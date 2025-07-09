В Подмосковье мужчина и ребенок погибли в ДТП с BMW и микроавтобусом

Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Московской области два человека погибли и восемь пострадали в результате столкновения легкового автомобиля BMW и микроавтобуса Hyundai, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 9 июля в 1:00 мск на 18-м километре автодороги Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск.

По предварительной информации, 26-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения, автомобиль столкнулся с микроавтобусом Hyundai.

Водитель немецкой иномарки и 10-летний пассажир микроавтобуса погибли, а водитель и семеро пассажиров Hyundai, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, были госпитализированы.

Утром 9 июля смертельное ДТП произошло в Приморском крае в районе поселка Смоляниново. На участке дороги Артем — Находка водитель Honda CR-V выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota RAV-4.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира Toyota RAV-4, включая 17-летнюю девушку, они были госпитализированы. Пассажир Honda CR-V скончался на месте от полученных травм.