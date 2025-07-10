Рябков назвал преимущества стран БРИКС перед членами «Большой семерки»

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Замглавы МИДа Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, назвал преимущества стран БРИКС по сравнению со странами «Большой семерки» (G7), передает корреспондент РБК.

«По площади, по паритету покупательной способности, но главное преимущество — в БРИКС объединены государства с корнями древних цивилизаций, которые ими дорожат, которые готовы к диалогу и компромиссу. В этом главное отличие от супергомогенной семерки», — сказал Рябков.

Саммит БРИКС прошел в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. В итоговой декларации участники осудили украинские атаки на российскую железнодорожную инфраструктуру и выразили надежду на результат в виде мирных договоренностей в ходе текущего переговорного процесса между Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите по видеосвязи.

С 15 по 17 июня в Канаде прошел саммит «Группы семи» (G7, в нее входят Великобритания, Канада, Германия, Италия, США, Франция и Япония). По информации Reuters , Канада заранее отказалась от подготовки полноценного итогового коммюнике, чтобы избежать повторения событий саммита 2018 года в Квебеке, когда президент США Дональд Трамп отозвал свою подпись под совместным документом и преждевременно покинул форум. Однако в этот раз Трамп также покинул саммит досрочно из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года, когда по инициативе Москвы на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД Бразилии, Индии, Китая и России. На встрече G8 в Японии в 2008 году стороны условились провести дебютный саммит в Екатеринбурге в 2009-м. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР.

В 2023 году в объединение пригласили шесть государств — Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию. Но Аргентина, когда ее президентом стал Хавьер Милей, отказалась от членства, а Саудовская Аравия до сих пор не определилась со вступлением, оставаясь в статусе приглашенной страны. В 2025 году членом БРИКС стала Индонезия.