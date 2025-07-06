Страны БРИКС в декларации осудили атаки ВСУ по ж/д мостам в России
Участники саммита БРИКС в Бразилии в итоговой декларации выразили надежду на результат в виде мирных договоренностей в ходе текущего переговорного процесса между Россией и Украиной, а также осудили украинские атаки по российской железнодорожной инфраструктуре, сказано в документе, который опубликовало бразильское правительство.
«Мы самым решительным образом осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей», — сказано в документе.
31 мая подрыв привел к обрушению автомобильного моста на пути в Брянской области. С обломками столкнулся пассажирский поезд сообщением Климово — Москва. Семь человек погибли, более сотни пострадали.
На следующий день из-за подрыва обрушился ж/д мост в Курской области, с рельсов сошел грузовой локомотив, три сотрудника РЖД пострадали.
В Воронежской области 5 июня из-за ж/д подрыва путей на магистрали Москва — Ростов-на-Дону было остановлено движение поездов. Пострадавших не было.
Члены БРИКС выразили надежду, что стороны придут к «устойчивому мирному урегулированию».
Президент Владимир Путин, который участвовал в саммите по видеосвязи, ранее положительно оценил декларацию, отметив, что она «создает хороший задел» для дальнейшей совместной работы «в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества».
Сегодня — первый день саммита, он завершится 7 июля. Россию на нем представил глава МИДа Сергей Лавров. Помимо участия в программе саммите, он уже провел встречи с коллегами из Бразилии и Ирана.
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