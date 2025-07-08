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Торговая война США ,  
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Медведев ответил на угрозу Трампа ввести пошлины в 10% за поддержку БРИКС

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Торговая война США

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что БРИКС наращивает авторитет на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести 10-процентный тариф для стран, поддерживающих это объединение. Об этом он написал в социальной сети X.

«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, которая поддерживает политику БРИКС, будет введена дополнительная пошлина в 10%. Значит, мы все делаем правильно», — заявил Медведев.

Ранее Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, десятипроцентными пошлинами. «Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, подвергнется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ десятипроцентным тарифам. Исключений не будет», — написал Трамп в соцсети.

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Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что, по мнению президента, БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов. Левитт отметила, что Трамп «будет принимать любые меры», чтобы другие страны не использовали США в своих целях.

БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.

В ноябре 2024 года президент США пригрозил странам БРИКС 100-процентными пошлинами, если они попытаются заменить доллар. Трамп предупредил, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придется «помахать Америке рукой».

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БРИКС Дмитрий Медведев Дональд Трамп США Россия
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
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