Рябков заявил о контакте с Казахстаном после пролета дронов ВСУ

Сергей Рябков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Россия находится в контакте с Казахстаном после нескольких инцидентов, связанных с пролетом беспилотников ВСУ над территорией республики, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро. Его слова передает корреспондент РБК.

«Тематика в поле зрения, находимся в контакте с Казахстаном, движется это дело», — сказал Рябков.

МИД России ранее заявил о пролете 19 и 20 июня нескольких десятков беспилотников ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана, предположительно, с целью захода на удары в России. Тогда ведомство «решительно осудило» использование Украиной воздушного пространства Казахстана для пролета дронов.

Издание Orda.kz писало, что с февраля 2025 года в Западном Казахстане пять раз находили фрагменты БПЛА или целые дроны. 19 июня издание сообщило , что дрон нашли в Мангистауской области (не имеет сухопутной границы с Россией).

19–20 июня Минобороны России сообщало о сбитых дронах в Астраханской (по меньшей мере девяти) и Волгоградской областях (10).

Глава МИД Сергей Лавров в конце июня на встрече с казахстанским министром иностранных дел Муратом Нуртлеу заявил, что Россия обсуждает с Казахстаном тему пролета украинских дронов над территорией этой страны. По словам Лаврова, Казахстан в своих контактах с украинской стороной принимает необходимые меры, чтобы «положить конец подобной практике».