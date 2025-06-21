МИД заявил о пролете дронов ВСУ над Казахстаном для ударов по России

Захарова сообщила, что дроны ВСУ летели через Казахстан 19 и 20 июня — в эти дни сообщалось о сбитых БПЛА в приграничных Астраханской и Волгоградской областях. Казахстан не раз сообщал об обнаружении неизвестных дронов

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия осуждает использование Украиной воздушного пространства Казахстана для пролета дронов, нацеленных на объекты на российской территории, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. — РБК)», — заявила она.

Захарова призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» отреагировать на данные «провокации».

РБК направил запрос в МИД Казахстана.

В Казахстане неоднократно сообщали об обнаружении на территории страны неизвестных беспилотников. Как пишет Orda.kz, с февраля в Западно-Казахстанской области (административный центр — Уральск, граничит с Астраханской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской областями) пять раз находили целые дроны или их части. 19 июня издание сообщило, что дрон нашли в Мангистауской области (столица — Актау, не имеет сухопутной границы с Россией).

19-20 июня Минобороны России сообщало о сбитых дронах в Астраханской (по меньшей мере девяти единицах) и Волгоградской областях (10).

Orda также публиковало снимок найденного в Мангистауской области дрона. Военный аналитик Александр Зимовский заявил РБК, что на фото — украинский беспилотник «Морок». Он имеет дальность полета до 800 км и может нести до 30 кг взрывчатки, рассказал эксперт. Он отметил, что некоторые предположили, что это британский дрон «Банши» — однако они различаются.