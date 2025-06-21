МИД заявил о пролете дронов ВСУ над Казахстаном для ударов по России
Россия осуждает использование Украиной воздушного пространства Казахстана для пролета дронов, нацеленных на объекты на российской территории, заявила представитель МИДа Мария Захарова.
«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. — РБК)», — заявила она.
Захарова призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» отреагировать на данные «провокации».
РБК направил запрос в МИД Казахстана.
В Казахстане неоднократно сообщали об обнаружении на территории страны неизвестных беспилотников. Как пишет Orda.kz, с февраля в Западно-Казахстанской области (административный центр — Уральск, граничит с Астраханской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской областями) пять раз находили целые дроны или их части. 19 июня издание сообщило, что дрон нашли в Мангистауской области (столица — Актау, не имеет сухопутной границы с Россией).
19-20 июня Минобороны России сообщало о сбитых дронах в Астраханской (по меньшей мере девяти единицах) и Волгоградской областях (10).
Orda также публиковало снимок найденного в Мангистауской области дрона. Военный аналитик Александр Зимовский заявил РБК, что на фото — украинский беспилотник «Морок». Он имеет дальность полета до 800 км и может нести до 30 кг взрывчатки, рассказал эксперт. Он отметил, что некоторые предположили, что это британский дрон «Банши» — однако они различаются.
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