Лавров рассказал о мерах Казахстана по прекращению пролетов дронов ВСУ

Астана обсуждает с Киевом пролет дронов над территорией страны и принимает меры, «чтобы подобной практике положить конец», заявил Лавров. Жители Казахстана несколько раз находили неизвестные беспилотники

Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Россия обсуждает с Казахстаном тему пролета украинских беспилотников над территорией этой страны, сообщил глава МИД Сергей Лавров на встрече с казахстанским министром Муратом Нуртлеу.

«Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

По данным российского МИДа, несколько десятков украинских дронов пролетели над территорией Казахстана 19 и 20 июня «с целью захода на удары в России». Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» отреагировать на произошедшее.

Представитель МИД республики Айбек Смадияров тогда опроверг сведения о пролете дронов над Казахстаном в сторону России: «И пролет, и запуск не соответствуют действительности».

19 июня издание Lada.kz сообщило, что жители Каракиянского района Мангистауской области Казахстана обнаружили неизвестный дрон около пограничной железнодорожной станции Болашак. Полиция начала проверку, отметив, что аппарат нашли в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. 22 июня фрагменты «неопознанного объекта с мотором» обнаружили в Атырауской области. Предметы, похожие на обломки БПЛА, находили и в марте в Западно-Казахстанской области.

Смадияров, отвечая на вопрос, кому могут принадлежать аппараты, заявил, что идет следствие, расследование проведут правоохранительные органы и Минобороны Казахстана.