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Военная операция на Украине ,  
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СК показал пляж, по которому ударил беспилотник в Курске. Видео

СК показал видео с пляжа в Курске, по которому ударил беспилотник ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

СК показал пляж, по которому ударил беспилотник в Курске. Видео
Video

Следственный комитет опубликовал видео с места осмотра городского пляжа в Курске, который вечером 8 июля атаковали украинские беспилотники.

В ходе осмотра сотрудники ведомства обнаружили фрагменты летательного аппарата и поражающие элементы.

Также в СК рассказали, что в ночь на 9 июля в Глушковском районе Курской области украинские беспилотники атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Карыж, в результате чего пострадал пожилой мужчина.

Ведомство возбудило уголовные дела по фактам атак ВСУ на городской пляж Курска и другие гражданские объекты региона.

Одним из погибших при ударе ВСУ в Курске оказался сотрудник Росгвардии
Политика
Фото:Дарья Широкова/РБК/ТАСС

В ночь на 9 июля глава Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. В результате атаки погибли три человека, один из них — сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Хинштейн пообещал представить его к государственной награде. Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний ребенок.

Также в ночь на 9 июля дрон ВСУ ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области, в результате атаки пострадали два человека. Здание получило повреждения.

Еще один беспилотник атаковал административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», там начался пожар.

    

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Плугина Ирина
Курск пляж беспилотники Следственный комитет
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