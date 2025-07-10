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Число отравишихся водой в Дагестане превысило 300

Минздрав Дагестана: 302 человека пострадали из-за массового отравления водой
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Дагестане за последние трое суток к медикам с симптомами гастроэнтерита обратились 302 человека, из них 294 ребенка, сообщает минздрав республики в своем телеграм-канале.

Сейчас 93 человека находятся на стационарном лечении. «Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению», — заявили в ведомстве.

Вечером 9 июля сообщалось, что о симптомах кишечной инфекции в республике сообщили 274 человека.

Пациенты с инфекцией начали поступать в больницы Дагестана 7 июля — из Магарамкентского района республики. В тот же день специалисты Роспотребнадзора вынесли постановление о вакцинации по эпидемическим показаниям, провели подворовые обходы (2410 домов), отбор проб от заболевших и дезинфекцию.

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Фото:Никита Попов / РБК

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Также задержан Ренат Халидов, директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство».

В Дагестане регулярно происходят массовые отравления, ситуацию комментировал глава республики Сергей Меликов. Еще три года назад он говорил, что за несколько месяцев произошло четыре случая — из-за «именно воды». По его словам, виноваты и сами жители Дагестана.

«Отравления происходят также и по причине того, что владельцы домов индивидуального жилого строительства сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей», — отметил он.

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Анастасия Лежепекова
Дагестан отравление Минздрав Дети
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