Жара в Москве побила температурный рекорд 29-летней давности
В Москве новый рекорд температуры воздуха для 10 июля составил плюс 33,7 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Только что побит рекорд температуры в Москве. 10 июля температура превысила 33,7 градуса, обогнав предыдущее значение на 0,3 градуса, зафиксированное в 1996 году», — заявил он.
Температура воздуха тогда составила плюс 33,4 градуса.
По словам Вильфанда, на метеостанции Балчуг температура днем достигла и вовсе 35 градусов, но рекордные значения специалисты фиксируют по климатической станции ВДНХ, где температура ниже из-за множества высотных домов в центре.
С 7 по 10 июля в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, значения средней суточной температуры в столичном регионе на 5–7 градусов превышают климатическую норму.
Городской транспорт подготовили к жаркой погоде, чтобы обеспечить комфорт пассажирам, сообщил дептранс. Специалисты перевели кондиционеры в транспорте и тоннельную вентиляцию метро на летний режим.
Сотрудники Лаборатории микроклимата столичной подземки два раза в день измеряют температуру в пяти точках на каждой станции, а в жаркое время при необходимости проводят дополнительные замеры. По результатам измерений специалисты корректируют работу вентиляционных шахт, рассказало ведомство.
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