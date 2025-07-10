Власти Москвы рассказали о борьбе с жарой на транспорте

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

В Москве установилась жаркая погода, поэтому столичные власти с усиленным вниманием обратились к вопросу комфорта пассажиров городского транспорта. В частности, специалисты перевели кондиционеры в транспорте и тоннельную вентиляцию метро на летний режим, большинство станций МЦД оснащены навесами от солнца и осадков, а также оборудованы зонами с естественной вентиляцией. Кроме того, при строительстве станций МЦД в вестибюлях и переходах использовали светлые материалы, которые отражают солнечное излучение. Об этом сообщил официальный телеграм-канал столичного дептранса, который уточнил, что ранее работники столичной подземки сняли 6 тыс. вторых вестибюльных дверей, а в данный момент поддерживают на станциях чистоту и порядок.

Кроме того, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) раздают бутылки с водой на станциях метро, список которых в зависимости от обстановки обновляется, а все изменения отражаются в телеграм-каналах дептранса.

Отметим, что сотрудники Лаборатории микроклимата столичного метрополитена два раза в день измеряют температуру в пяти точках на каждой станции, а в жаркое время при необходимости проводят дополнительные замеры. По результатам измерений специалисты корректируют работу вентиляционных шахт. Кстати, старые вентиляционные шахты метро обновили на 100% — новые вентиляторы снижают температуру летом на два-три градуса, а воздух полностью обновляется до трех раз в час.

Стоит также обратить внимание на то, что 70% подвижного состава метро оборудовано кондиционерами для комфортных поездок. Также все поезда «Иволга» и ЭП2Д и более 500 современных трамваев оснащены современными системами климат-контроля.

По мнению заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в жаркое летнее время особенно важно сохранить комфортный микроклимат в транспорте. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина для этого модернизируем как инфраструктуру, так и подвижной состав, — подчеркнул вице-мэр. — Кроме того, бесплатно раздаем пассажирам воду».