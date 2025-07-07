Синоптик предупредила, что москвичам «будет тяжело» из-за погоды
Кратковременный ливень и гроза прогнозируются местами в Москве во вторник, при этом температура воздуха будет высокой. Об этом РБК рассказала специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Завтра погода неустойчивая. В первой половине дня довольно жарко. Температура воздуха достигнет отметки 29 градусов, местами даже до 31 градуса. В этот момент будет развиваться мощная кучево-дождевая облачность, поэтому местами соберется кратковременный дождь и <...> прогремит гроза», — рассказала специалист.
По ее словам, со вторника до выходных будет жарко — температура воздуха до конца недели будет на 7 градусов выше климатической нормы.
«В среду в Москве температура 18-20 градусов, в четверг ночью — 20-22. Будет тяжело для жителей столицы, потому что высокая температура в ночное время плохо воздействует на качество сна», — пояснила Позднякова.
Дневная температура в среду — 31-33 градуса, в четверг — до 34, предупредила синоптик. Возможно, в четверг будет повторен рекорд температуры 1996 года — тогда в столице было 33,4 градуса.
2 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение температуры в Москве к погодным нормам с 8 июля. Он уточнил, что воздух в столице, вероятно, прогреется до +25 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рекордную жару с «ялтинскими ночами» в Москве. По его словам, самыми знойными станут 10–11 июля.
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