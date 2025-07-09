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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал, что Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок Киеву

CNN: Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Aaron Schwartz / Global Look Press)

Глава Пентагона Пит Хегсет не сообщил администрации президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине заранее. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

На заседании с кабинетом министров Трамп заявил, что он не несет ответственности за этот шаг. Отвечая на вопрос, кто санкционировал паузу в поставках оружия, Трамп ответил: «Я не знаю, почему вы не говорите мне?»

Республиканец подчеркнул, что Вашингтон продолжит отправлять оружие на Украину.

В начале июля Politico и NBC сообщили, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. Белый дом объяснил остановку поставок «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам.

По информации источников CNN, Трамп попросил Хегсета только оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки Украине. 

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Пит Хегсет Дональд Трамп Белый дом США поставки оружия
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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