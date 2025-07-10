Польша ввела санкции против владельца белорусской компании «Санта Бремор»

Александр Мошенский (Фото: Арсений Несходимов / РБК)

МВД Польши внесло в национальный санкционный список белорусского бизнесмена Александра Мошенского, владельца компаний «Савушкин продукт» и «Санта Бремор».

Введение санкций означает замораживание средств и имущества, находящихся в собственности Мошенского или под его контролем. Также польское ведомство запретило переводить ему (прямо или косвенно) финансовые средства или экономические ресурсы и отстранило бизнесмена от участия в государственных закупках и тендерах в Польше.

Мошенского также включили в список иностранцев, пребывание которых в Польше считается нежелательным.

В обосновании решения о санкциях говорится, что Александр Мошенский имеет тесные личные, политические и деловые связи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Мошенский возглавляет крупную компанию «Санта-Бремор», которая выпускает рыбу, морепродукты, икру и другие продукты питания и которая получает особые льготы от белорусского правительства и торгует с Россией.

Мошенский также владелец и гендиректор производителя молочной продукции «Савушкин продукт», имеющего доступ к государственным ресурсам и предприятиям Белоруссии, говорится в документе.

Ведомство указало на то, что Мошенский поддерживал Лукашенко, в том числе на выборах 2020 года, и входит в ближайшее окружение президента. Это, по мнению польских властей, свидетельствует о глубокой интеграции Александра Мошенского в белорусский режим. Следовательно, его пребывание в Польше «может представлять угрозу государственной безопасности», говорится\ в документе.