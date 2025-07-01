Украинского бизнесмена внесли в реестр запрещенных объединений

Александр Герега (Фото: Webspektr / Wikipedia)

Объединение, в которое входят украинский бизнесмен Александр Герега и его супруга Галина, внесли в список запрещенных в России, следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте Минюста.

В документе Минюста содержится список общественных и иных объединений, деятельность которых запрещена на основании федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Среди них — объединение, членами которого являются украинский бизнесмен Александр Герега, его жена Галина Герега, а также Геннадий Гальчук и Сергей Любчик.

Решения о запрете были приняты судами Республики Крым и подтверждены Четвертым кассационным судом общей юрисдикции в феврале 2025 года. В это же время Росфинмониторинг включил Александра и Галину Герег, а также их соратников в перечень террористов и экстремистов.

Александр Герега — основатель и совладелец крупнейшей украинской сети строительных магазинов «Эпицентр» и гипермаркетов «Новая линия», депутат Верховной рады Украины. С 2018 года он и его супруга находятся под санкциями России, их активы заблокированы, а вывод капитала запрещен.

В 2020 году Герега занял четвертое место в списке 100 богатейших украинцев, по мнению журналистов Forbes. Его состояние оценили в $1,3 млрд. За четыре года их состояние уменьшилось. По данным NV, в 2024 году состояние Александра и Галины Герег составило $827 млн.