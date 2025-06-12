Михаил Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Российского актера Михаила Ефремова внесли в список украинского сайта «Миротворец».
По данным ресурса, актер занимался информационной поддержкой военной операции на Украине.
На сайте также отмечается, что Ефремов сидел в колонии в Белгородской области. В 2020 году актера приговорили к лишению свободы за гибель человека при ДТП. Авария произошла, когда Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Актер признал свою вину. Он выплатил компенсацию родственникам погибшего, тогда суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы.
В апреле 2025 года Ефремов вышел из колонии и вернулся в Москву. До этого ТАСС сообщал, что суд удовлетворил хадатайство актера об условно-досрочном освобождении. Артист теперь обязан отмечаться в правоохранительных органах, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Ресурс позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Доступ к нему заблокирован на территории России.
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