Михаил Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Российского актера Михаила Ефремова внесли в список украинского сайта «Миротворец».

По данным ресурса, актер занимался информационной поддержкой военной операции на Украине.

На сайте также отмечается, что Ефремов сидел в колонии в Белгородской области. В 2020 году актера приговорили к лишению свободы за гибель человека при ДТП. Авария произошла, когда Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Актер признал свою вину. Он выплатил компенсацию родственникам погибшего, тогда суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы.

В апреле 2025 года Ефремов вышел из колонии и вернулся в Москву. До этого ТАСС сообщал, что суд удовлетворил хадатайство актера об условно-досрочном освобождении. Артист теперь обязан отмечаться в правоохранительных органах, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Ресурс позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Доступ к нему заблокирован на территории России.