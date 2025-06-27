Зеленский ввел санкции против более 30 российских компаний

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских компаний. Он опубликован на сайте офиса президента Украины.

Санкции коснулись 87 субъектов — 52 физических лиц (граждане России) и 35 юридических лиц (34 из них — налоговые резиденты России, 1 — Китая).

Среди них поставщики станков и другого оборудования для предприятий российского ОПК; транспортные предприятия, предприятия связи и химические компании, связанные с ОПК России. В частности, под санкции попали спутниковая система «Гонец» и акционерное общество «Институт новых углеродных материалов и технологий».

Указ Зеленского от 27 июня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О применении персональных специально-экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Страны Запада и Украина начали вводить санкции в отношении России в ответ на присоединение Крыма в 2014 году и начало военной операции на Украине в 2022 году. Россия считает санкции незаконными.

В июне 2025 года Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек», который находится в Крыму, российского «Движения первых» и общества «Знание». В санкционный список также вошли и другие российские организации, в том числе Мелитопольский государственный университет, региональное отделение организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя» и Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун».