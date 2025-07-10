На Украине назвали дату запуска мобильной связи через спутники Маска

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Украина может стать первой европейской страной, которая предложит полноценные услуги мобильной связи с использованием технологии Starlink, включая обмен сообщениями и мобильный доступ в интернет, заявил Reuters генеральный директор оператора «Киевстар» Александр Комаров.

Полевые испытания уже начались в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года с компанией SpaceX. Устройства подключаются к спутникам, оснащенным модемами, которые функционируют как вышки сотовой связи, передавая сигналы из космоса напрямую на смартфоны.

Это позволит обеспечить доступ к высокоскоростному интернету и мобильной связи даже в самых удаленных и труднодоступных регионах Украины.

Обмен сообщениями, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Signal, будет запущен к концу 2025 года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ в интернет и звонки с помощью стандартных 4G/LTE-смартфонов без дополнительного оборудования — к середине 2026 года.

Комаров выступил с этим заявлением накануне конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10–11 июля. В мероприятии также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Швейцарский оператор Salt уже ранее заключил соглашение со Starlink и объявил о запуске спутниковых услуг для своих мобильных абонентов. Однако в этом случае речь шла о текстовых сообщениях и пилотных проектах, а не о полномасштабном коммерческом запуске всех услуг через спутник.

С начала боевых действий украинские военные используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. К апрелю 2023 года у украинской стороны было 42 тыс. терминалов. Ряд украинских терминалов подключен к более защищенной версии — Starshield. В конце 2024-го Пентагон заключил контракт со SpaceX о расширении доступа к этой версии.

В феврале американский оператор мобильной связи T-Mobile начал широкомасштабное тестирование спутниковой связи с использованием технологии Starlink, позволяющей обеспечить связью почти 1,3 млн кв. км территории США, ранее недоступных для сотовых вышек. На первом этапе тестирования пользователи могут отправлять только текстовые сообщения, в будущем появятся функции голосовой связи и передачи данных.