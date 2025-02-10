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Технологии и медиа ,  
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Оператор в США начал тестировать спутниковую связь на базе Starlink

T-Mobile TMUS $246,24 -0,38% Купить
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Группа компаний T-Mobile начала широкомасштабное тестирование спутниковой связи с использованием технологии Starlink от SpaceX, позволяющей обеспечить связью 500 тыс. кв. миль (почти 1,3 млн кв. км) территории США, ранее недоступных для сотовых вышек. Об этом сообщает Reuters.

T-Mobile — американский оператор мобильной связи — находится в собственности немецкого телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom.

В рамках бета-версии, которая будет бесплатной до июля 2025 года, пользователи смогут отправлять текстовые сообщения через спутник. После коммерческого запуска этой услуги в летний период 2025 года она будет включена в премиум-план оператора.

В T-Mobile отметили, что на первом этапе тестирования пользователи смогут отправлять только текстовые сообщения, в будущем появятся функции голосовой связи и передачи данных.

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В конце января стало известно, что Apple начала тестирование поддержки Starlink для iPhone, сотрудничая с SpaceX и T-Mobile. Обновление программного обеспечения iPhone, выпущенное 27 января, позволяет устройствам подключаться к сети Starlink. На данный момент эта функция доступна в рамках бета-тестирования для ограниченной группы пользователей, зарегистрированных в T-Mobile. Для использования спутниковой связи необходимо обновить устройство до iOS 18.3.

В настройках сотовой связи iPhone появилось специальное управление для активации спутниковой связи. Ожидается, что эта функция позволит пользователям отправлять текстовые сообщения практически из любой точки мира, где доступна сеть Starlink. В России функция недоступна.

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Теги
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