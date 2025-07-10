ТАСС узнал, что директора МХАТа Кехмана отпустили после допроса в СК

Владимир Кехман (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана, у которого 9 июля прошли обыски по делу о растрате при реконструкции старой сцены МХАТа, отпустили из Следственного комитета после проведения с ним следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Отпустили после допроса», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием к представителям Кехмана и в Следственный комитет.

Накануне, 9 июля, сотрудники правоохранительных органов провели обыски у Кехмана. По данным «Фонтанки», Кехман был доставлен в СК после встречи с ФСБ в Подмосковье. 78.ru писал, что Кехман был задержан еще накануне. По данным ТАСС, обыски провели также в МХАТе, были изъяты документы и электронные носители, их доставили в Главное следственное управление Следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как уточнял ТАСС, процессуальный статус Кехмана пока не определен. По данным «Известий», его вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля, также по делу проходят несколько неустановленных лиц.



Кехман стал генеральным директором МХАТ им. Горького в октябре 2021 года. В декабре того же года Кехман сообщил, что с мая 2022 года в здании театра начнется капитальный ремонт. По его оценкам, он обойдется в 5–6 млрд руб. В феврале 2024 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ им. Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно.