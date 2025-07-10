 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ТАСС узнал, что директора МХАТа Кехмана отпустили после допроса в СК

Владимир&nbsp;Кехман
Владимир Кехман (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана, у которого 9 июля прошли обыски по делу о растрате при реконструкции старой сцены МХАТа, отпустили из Следственного комитета после проведения с ним следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Отпустили после допроса», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием к представителям Кехмана и в Следственный комитет.

Накануне, 9 июля, сотрудники правоохранительных органов провели обыски у Кехмана. По данным «Фонтанки», Кехман был доставлен в СК после встречи с ФСБ в Подмосковье. 78.ru писал, что Кехман был задержан еще накануне. По данным ТАСС, обыски провели также в МХАТе, были изъяты документы и электронные носители, их доставили в Главное следственное управление Следственного комитета.

У главы МХАТа и Михайловского театра Кехмана нашли долги в ₽17,8 млрд
Общество
Владимир Кехман

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как уточнял ТАСС, процессуальный статус Кехмана пока не определен. По данным «Известий», его вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля, также по делу проходят несколько неустановленных лиц.

Кехман стал генеральным директором МХАТ им. Горького в октябре 2021 года. В декабре того же года Кехман сообщил, что с мая 2022 года в здании театра начнется капитальный ремонт. По его оценкам, он обойдется в 5–6 млрд руб. В феврале 2024 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ им. Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев, Яна Баширова Яна Баширова
Владимир Кехман МХАТ им. Горького Михайловский театр
Владимир Кехман фото
Владимир Кехман
предприниматель, директор МХАТ им. Горького, худрук Михайловского театра
9 февраля 1968 года
Материалы по теме
Силовики пришли в МХАТ после обысков у Кехмана. Видео
Общество
Бывший худрук МХАТа Бояков анонсировал открытие своего театра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Секретная служба отстранила шестерых агентов из-за покушения на Трампа Политика, 14:10
Юрий Семин удивлен решению исключить «Торпедо» из РПЛ Спорт, 14:09
«Силы ПВО наготове»: воронежский губернатор сообщил об опасности БПЛА Политика, 14:01
Власти Курской области заявили о применении ВСУ снарядов с хлором Политика, 13:55
Адвокаты владельца «Торпедо» назвали решение РФС политическим Спорт, 13:55
ФСБ заявила о предотвращении поджога здания террористом. Видео Политика, 13:46
Минфин поддержал идею выдавать семейную ипотеку по месту регистрации Недвижимость, 13:41
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве Политика, 13:41
На Украине назвали дату запуска мобильной связи через спутники Маска Технологии и медиа, 13:39
Минобороны сообщило об уничтожении 185 дронов Политика, 13:38
Украина передала России двоих детей при посредничестве Катара Политика, 13:33
Кремль назвал главное условие для возобновления работы аэропорта в Крыму Общество, 13:31
Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен Политика, 13:27
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20