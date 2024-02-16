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Бывшему главбуху МХАТа им. Горького дали четыре года условно за кражу

Экс-главбух МХАТ им. Горького получила 4 года условно за мошенничество и кражу

Бывшему главбуху МХАТа им. Горького дали четыре года условно за кражу
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Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ им. Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно по уголовному делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Дело в отношении Гетьман было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере), следует из базы данных суда. Приговор ей вынесли 16 февраля.

По обеим статьям Гетьман грозило до десяти лет лишения свободы, наказание ей назначили по совокупности преступлений.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Также суд удовлетворил гражданский иск МХАТ им. Горького, который выступал в качестве потерпевшей стороны. Он касался возмещения материального ущерба. Осужденная должна выплатить театру 21 396 424 руб., постановил суд.

Уголовное дело в отношении Гетьман завели в январе 2022 года. К тому моменту она проработала в театре почти семь лет. Бухгалтера заподозрили в хищении 4,2 млн руб. из кассы.

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Недостачу выявили в ходе внеплановой инвентаризации, которую организовал в начале декабря 2021 года новый гендиректор Владимир Кехман. Он объяснил, что решил провести проверку из-за «грубых финансовых нарушений», которые обнаружил в театре.

Кехман утверждал, что Гетьман отказывалась предоставлять необходимые документы во время инвентаризации. Ее уволили, а после вскрылась пропажа денег. Доступ к пропавшим средствам был только у главного бухгалтера: сейф с деньгами находился в кабинете Гетьман, рассказал гендиректор.

По словам Кехмана, во время разговора с ним Гетьман отказалась вернуть деньги и заявила, что готова «идти в тюрьму». После этого Кехман написал заявление в правоохранительные органы, полиция завела дело по факту растраты в особо крупном размере.

Впоследствии Гетьман написала на имя Кехмана заявление, в котором призналась, что «самовольно взяла из кассы и присвоила себе на личные нужды 4 млн 222 тыс. 126 руб.». Через несколько дней бухгалтер явилась в полицию с повинной.

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Теги
МХАТ им. Горького главный бухгалтер уголовное дело мошенничество новости
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