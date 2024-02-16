Экс-главбух МХАТ им. Горького получила 4 года условно за мошенничество и кражу

Бывшему главбуху МХАТа им. Горького дали четыре года условно за кражу

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Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ им. Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно по уголовному делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Дело в отношении Гетьман было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере), следует из базы данных суда. Приговор ей вынесли 16 февраля.

По обеим статьям Гетьман грозило до десяти лет лишения свободы, наказание ей назначили по совокупности преступлений.

Также суд удовлетворил гражданский иск МХАТ им. Горького, который выступал в качестве потерпевшей стороны. Он касался возмещения материального ущерба. Осужденная должна выплатить театру 21 396 424 руб., постановил суд.

Уголовное дело в отношении Гетьман завели в январе 2022 года. К тому моменту она проработала в театре почти семь лет. Бухгалтера заподозрили в хищении 4,2 млн руб. из кассы.

Недостачу выявили в ходе внеплановой инвентаризации, которую организовал в начале декабря 2021 года новый гендиректор Владимир Кехман. Он объяснил, что решил провести проверку из-за «грубых финансовых нарушений», которые обнаружил в театре.

Кехман утверждал, что Гетьман отказывалась предоставлять необходимые документы во время инвентаризации. Ее уволили, а после вскрылась пропажа денег. Доступ к пропавшим средствам был только у главного бухгалтера: сейф с деньгами находился в кабинете Гетьман, рассказал гендиректор.

По словам Кехмана, во время разговора с ним Гетьман отказалась вернуть деньги и заявила, что готова «идти в тюрьму». После этого Кехман написал заявление в правоохранительные органы, полиция завела дело по факту растраты в особо крупном размере.

Впоследствии Гетьман написала на имя Кехмана заявление, в котором призналась, что «самовольно взяла из кассы и присвоила себе на личные нужды 4 млн 222 тыс. 126 руб.». Через несколько дней бухгалтер явилась в полицию с повинной.