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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по военным аэродромам Украины

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Военная операция на Украине
Минобороны сообщило также, что военные поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 135 районах
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские военные в ночь на 9 июля атаковали инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщает Минобороны.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками большой дальности.

В ведомстве заявили, что все назначенные объекты поражены.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ночью о взрывах и работе ПВО сообщали власти Киева и Киевской области, Днепра и нескольких городов на западе Украины, в том числе Луцка в Волынской области. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтверждал, что одной из целей был аэродром.

В сегодняшней сводке Минобороны говорится, что российские авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 135 районах. Средства ПВО сбили девять авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 226 беспилотников.

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Минобороны ракеты Кинжал Украина военные аэродромы
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