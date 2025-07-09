Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по военным аэродромам Украины

Минобороны сообщило также, что военные поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 135 районах

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские военные в ночь на 9 июля атаковали инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщает Минобороны.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками большой дальности.

В ведомстве заявили, что все назначенные объекты поражены.

Ночью о взрывах и работе ПВО сообщали власти Киева и Киевской области, Днепра и нескольких городов на западе Украины, в том числе Луцка в Волынской области. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтверждал, что одной из целей был аэродром.

В сегодняшней сводке Минобороны говорится, что российские авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 135 районах. Средства ПВО сбили девять авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 226 беспилотников.