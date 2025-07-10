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Самоубийство Старовойта ,  
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Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает «РИА Новости».

Прощание прошло в Центральной клинической больнице в Москве.

Проститься со Старовойтом приехали новый глава Минтранса Андрей Никитин и вице-премьер Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев и другие министры.

Похоронить Старовойта планируют в Санкт-Петербурге.

Похоронный оркестр на прощании со Старовойтом. Видео
Политика

7 июля в Одинцово обнаружили тело Старовойта с огнестрельным ранением. Рядом находился его наградной пистолет. По предварительным данным Следственного комитета, Старовойт покончил с собой.

Старовойт занимал пост главы Минтранса с мая 2024 года, с 2019 по 2024 год он был губернатором Курской области.

В тот же день, утром, Путин подписал указ о его отставке. Врио министра транспорта был назначен Андрей Никитин, ранее занимавший пост заместителя министра и губернатора Новгородской области.

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