Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом
Президент Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает «РИА Новости».
Прощание прошло в Центральной клинической больнице в Москве.
Проститься со Старовойтом приехали новый глава Минтранса Андрей Никитин и вице-премьер Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев и другие министры.
Похоронить Старовойта планируют в Санкт-Петербурге.
7 июля в Одинцово обнаружили тело Старовойта с огнестрельным ранением. Рядом находился его наградной пистолет. По предварительным данным Следственного комитета, Старовойт покончил с собой.
Старовойт занимал пост главы Минтранса с мая 2024 года, с 2019 по 2024 год он был губернатором Курской области.
В тот же день, утром, Путин подписал указ о его отставке. Врио министра транспорта был назначен Андрей Никитин, ранее занимавший пост заместителя министра и губернатора Новгородской области.
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