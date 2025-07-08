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Самоубийство Старовойта ,  
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Прощание с экс-министром Старовойтом пройдет в столичной ЦКБ 10 июля

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Роман&nbsp;Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кочетова для РБК)

Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Прощание пройдет с 09:00 до 11:00 мск.

Похоронить Старовойта планируют в Санкт-Петербурге, пишет «РИА Новости». Об этом ранее сообщала и «Фонтанка».

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Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Накануне, 7 июля, в Одинцово обнаружили тело Старовойта с огнестрельным ранением. На месте также нашли его наградной пистолет. Следственный комитет сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт совершил самоубийство.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года, до этого с 2019 по 2024 год был губернатором Курской области.

Утром в день его смерти президент Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили Андрея Никитина, ранее занимавшего пост заместителя министра и губернатора Новгородской области.

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Полина Дуганова
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