Тело Старовойта нашли в личном автомобиле

Основная версия гибели бывшего министра транспорта России Романа Старовойта — самоубийство, сообщили в СК. Его тело было обнаружено в личном автомобиле в Одинцово. Старовойту было 53 года

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кочетова / РБК)

Тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта нашли в личном автомобиле в Одинцово, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. Основная версия — самоубийство.

На месте гибели Старовойта был найден наградной пистолет, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. У экс-министра было огнестрельное ранение, подтвердили в СК.

«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщила Петренко.

Утром 7 июля президент России Владимир Путин своим указом отправил Старовойта в отставку с поста министра транспорта. Он занимал свой пост чуть более года — с мая 2024 года. Причина увольнения не сообщалась, при этом в Кремле подчеркивали, что отставка Старовойта не связана с возможной утратой доверия. Исполняющим обязанности главы ведомства назначили заместителя Старовойта, бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Роману Старовойту было 53 года. До назначения на пост министра транспорта в мае 2024 года он был губернатором Курской области. До этого он возглавлял Росавтодор. На место губернатора Курской области после Старовойта был назначен Алексей Смирнов, он возглавлял область с мая по декабрь 2024 года. В апреле 2025 года Смирнова задержали. Задержание было связано с делом о хищении средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области.

Источники РБК еще до отставки Старовойта с поста министра транспорта говорили, что рано или поздно эта история ударит и по нему, ведь строительство защитных сооружений началось при нем. Позднее источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что в отношении Старовойта действительно велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.