 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Самоубийство Старовойта ,  
0 

Тело Старовойта нашли в личном автомобиле

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Основная версия гибели бывшего министра транспорта России Романа Старовойта — самоубийство, сообщили в СК. Его тело было обнаружено в личном автомобиле в Одинцово. Старовойту было 53 года
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кочетова / РБК)

Тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта нашли в личном автомобиле в Одинцово, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. Основная версия — самоубийство.

На месте гибели Старовойта был найден наградной пистолет, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. У экс-министра было огнестрельное ранение, подтвердили в СК.

«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщила Петренко.

Утром 7 июля президент России Владимир Путин своим указом отправил Старовойта в отставку с поста министра транспорта. Он занимал свой пост чуть более года — с мая 2024 года. Причина увольнения не сообщалась, при этом в Кремле подчеркивали, что отставка Старовойта не связана с возможной утратой доверия. Исполняющим обязанности главы ведомства назначили заместителя Старовойта, бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Почему отправили в отставку министра транспорта Романа Старовойта
Политика
Роман Старовойт

Роману Старовойту было 53 года. До назначения на пост министра транспорта в мае 2024 года он был губернатором Курской области. До этого он возглавлял Росавтодор. На место губернатора Курской области после Старовойта был назначен Алексей Смирнов, он возглавлял область с мая по декабрь 2024 года. В апреле 2025 года Смирнова задержали. Задержание было связано с делом о хищении средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области.

Источники РБК еще до отставки Старовойта с поста министра транспорта говорили, что рано или поздно эта история ударит и по нему, ведь строительство защитных сооружений началось при нем. Позднее источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что в отношении Старовойта действительно велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

Читайте РБК в Telegram.

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Последствия наводнения в Техасе. Видео

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой

Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
При участии
Дмитрий Серков
Роман Старовойт Следственный комитет огнестрельное ранение Минтранс
Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
Материалы по теме
Старовойт покончил с собой в автомобиле в подмосковном Одинцово
Политика
Путин назначил Андрея Никитина преемником Старовойта в Минтрансе
Политика
На месте гибели Старовойта нашли наградной пистолет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
«Маер» показал на своих медиафасадах ролики о работе добровольцев Пресс-релиз, 17:23
В Курске произошел взрыв газа в жилом доме Общество, 17:20
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Подписан закон об упрощении оформления купленного за маткапитал жилья Недвижимость, 17:18
Почему при рекордной цене активность в биткоине на минимуме с 2023 года Крипто, 17:12
Россия заявила протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство Политика, 17:10
Генпрокуратура поручила проверить цены на такси при перебоях связи Общество, 17:02
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как разрешить конфликт интересов в делах о банкротстве Отрасли, 17:00
Эксперты назвали самые эффективные инструменты рекламы и продвижения Отрасли, 16:59
Минтранс возглавил замминистра Андрей Никитин Политика, 16:58
СК возбудил уголовное дело против экс-замглавы Росгвардии Стригунова Политика, 16:55
Купил и переехал: чем интересна недвижимость с премиальной отделкой Недвижимость, 16:55
Минобороны России начнет готовить специалистов в сфере ИИ Политика, 16:44
СКА расстался с двукратным обладателем Кубка Гагарина Спорт, 16:40