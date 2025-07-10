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Самоубийство Старовойта ,  
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Похоронный оркестр на прощании со Старовойтом. Видео

Появились кадры с похоронным оркестром на прощании со Старовойтом
Сюжет
Самоубийство Старовойта

Похоронный оркестр на прощании со Старовойтом. Видео
Video

К Центральной клинической больнице, где проходит церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, прибыл похоронный оркестр, передает корреспондент РБК. Похоронят Старовойта в Петербурге.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

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