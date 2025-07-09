Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов

Мошенники в звонках россиянам начали представляться работниками маркетплейсов, чтобы получить персональные данные или доступ к банковским счетам у пользователя.

Об этом рассказал «РИА Новости» член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Новая волна мошенничества связана с тем, что злоумышленники все чаще представляются сотрудниками известных маркетплейсов — таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других. Они звонят гражданам под видом службы поддержки, сообщают о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом», — рассказал Немкин.

По его словам, особенно опасны случаи, когда мошенники сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают «отменить» его через диктовку кода или установку удаленного доступа.

«Реальные маркетплейсы никогда не звонят с подобными запросами. <...> Все действия происходят только через личный кабинет и официальное приложение», — отметил Немкин.

Парламентарий порекомендовал не отвечать на подозрительные звонки, не переходить по ссылкам из СМС и не сообщать данные даже тем, кто представляется «службой безопасности».

Ранее МВД рассказало о схемах мошенничества с вредоносными программами. Злоумышленники под видом оператора связи, правоохранительных органов или «коллег» заставляют россиян скачивать вредоносное ПО.

Например, под видом сотрудника банка мошенник потребует установить «обновленную» или «специальную защитную» версию банковского приложения (Сбер.apk, ВТБ.apk, ЦБ.apk, Security.apk), чтобы «проверить бонусы» или «перевести деньги на безопасный счет». Злоумышленник может также представиться сотрудником госорганов и потребовать «обновить социально значимое приложение» («Госуслуги», «ЕМИАС — электронная медкарта», «МОЭС — ЖКХ») или «записаться на прием» через специальный «служебный» файл.