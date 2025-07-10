«Аэрофлот» назвал новые сроки отмены рейсов в Тегеран
«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном до 1 августа из-за продления ограничений иранскими властями в аэропорту, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Из-за решения авиационных властей Ирана продлить ограничения в аэропорту Тегерана до 1 августа «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание полетов по этому направлению. «Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений», — заявили в авиакомпании.
Пассажирам отмененных рейсов предложили оформить возврат денег или переоформить билеты на более позднюю дату.
Рейсы между Москвой и Тегераном отменили еще 13 июня. Причина — закрытие воздушного пространства Ирана. Аэрофлот планировал возобновить полеты 4 июля. Однако ограничения снова продлили.
Военный конфликт между Израилем и Ираном длился с 13 по 24 июня. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начала операцию «Восстающий лев» из-за угрозы ядерной программы Ирана.
24 июня президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем. Обе страны подтвердили это.
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