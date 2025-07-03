«Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран из-за ограничений Ирана
В связи с продлением ограничений до 10 июля в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана «Аэрофлот» отменил полеты в страну, сообщила пресс-служба авиакомпании.
На фоне предпринятых мер властей Ирана «Аэрофлот» вынуждено корректирует расписание по данному направлению. «До снятия ограничения отменены рейсы между Москвой и Тегераном», — добавила компания.
Пассажирам предложили оформить вынужденный возврат билетов или переоформить на более поздние даты.
«Аэрофлот» 27 июня сообщил, что планирует возобновить выполнение рейсов из Москвы в Тегеран после снятия ограничений. Ближайший перелет по расписанию должен был состояться 4 июля.
Россия и Иран возобновили авиасообщение 27 июня. Первый рейс из Мешхеда, выполняемый авиакомпанией Mahan Air, сел в Шереметьево в 10:22 мск. Росавиация в тот день объявила об отмене запрета на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских перевозчиков.
Военные действия между Израилем и Ираном длились с 13 по 24 июня. ЦАХАЛ начала операцию против Ирана, предполагая, что тот близок к созданию ядерного оружия. Тегеран опроверг заявление Израиля, но начал наносить ответные удары. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. На следующий день Тегеран атаковал американскую военную базу в Катаре.
Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня, обе страны подтвердили это.
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