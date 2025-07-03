 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

«Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран из-за ограничений Ирана

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В связи с продлением ограничений до 10 июля в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана «Аэрофлот» отменил полеты в страну, сообщила пресс-служба авиакомпании.

На фоне предпринятых мер властей Ирана «Аэрофлот» вынуждено корректирует расписание по данному направлению. «До снятия ограничения отменены рейсы между Москвой и Тегераном», — добавила компания.

Главы МИДов стран G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images


Пассажирам предложили оформить вынужденный возврат билетов или переоформить на более поздние даты.

«Аэрофлот» 27 июня сообщил, что планирует возобновить выполнение рейсов из Москвы в Тегеран после снятия ограничений. Ближайший перелет по расписанию должен был состояться 4 июля.

Россия и Иран возобновили авиасообщение 27 июня. Первый рейс из Мешхеда, выполняемый авиакомпанией Mahan Air, сел в Шереметьево в 10:22 мск. Росавиация в тот день объявила об отмене запрета на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских перевозчиков.

Военные действия между Израилем и Ираном длились с 13 по 24 июня. ЦАХАЛ начала операцию против Ирана, предполагая, что тот близок к созданию ядерного оружия. Тегеран опроверг заявление Израиля, но начал наносить ответные удары. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. На следующий день Тегеран атаковал американскую военную базу в Катаре.

Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня, обе страны подтвердили это.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Аэрофлот Иран Тегеран ограничения
Материалы по теме
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Политика
Reuters сообщил, что Иран готовился заминировать Ормузский пролив
Политика
Иранская компания выразила желание полностью выкупить Астраханский порт
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 19:34
Что нужно знать о деменции и как вовремя заметить первые признаки РБК и Мемини, 23:14
Мужчина попытался пронести оружие в здание конгресса США Общество, 23:13
Sky News узнал, что премьер Британии рискует потерять пост Политика, 23:03
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Россию Политика, 22:51
Причиной смерти актера Мэдсена стала остановка сердца Общество, 22:33
В Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку Общество, 22:29
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 22:17
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Илюмжинов заявил о планах побороться за пост главы FIDE Спорт, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:11
В Киеве сработали системы ПВО и прозвучали взрывы Политика, 22:05
Пять россиянок пробились в третий круг на Уимблдоне Спорт, 22:04
В список террористов внесли подростка 2011 года рождения Общество, 21:51
Конгресс США принял «прекрасный билль» Трампа Политика, 21:36
Профилактика деменции: как защитить мозг с возрастом РБК и Мемини, 21:24