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СК в Приморском крае проведет проверку из-за тарана судна буксиром

СК в Приморском крае проведет проверку из-за тарана судна буксиром
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В Находке Приморского края Следственный комитет проводит проверку по факту тарана судна, сообщает региональное ведомство в своем телеграм-канале.

Утром 1 июля по местному времени буксир «Бикин» на полном ходу врезался в отшвартованное судно «Сольвейга». На видео зафиксировано, что после столкновения буксир покинул место происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку по признаку нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ст. 263 Уголовного кодекса).

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не зафиксировано.

Кроме того, Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

29 июня 2025 года в акватории Японского моря также произошло морское «ДТП». Судно «Ахиллес» на ходу задело якорный трос рыбацкого катера. В результате рывка два пассажира маломерного судна оказались в воде.

В результате инцидента никто не пострадал, прокуратура проводит проверку.

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Александра Озерова
Приморский край Находка Находкинский порт таран судно
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