Корабль Crew Dragon с россиянином Горбуновым успешно приводнился

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горубновым успешно приводнился в Мексиканском заливе у побережья города Таллахасси (штат Флорида), сообщает NASA.

Там отметили, что корабль также вернул на Землю астронавтов NASA Ника Хейга, Суниту Уильямс и Барри Уилмора.

В итоге, Горбунов и Хейг провели в космосе 171 день, а Уильямс и Уилмор — 286 дней.

На место приводнения прибыло эвакуационное судно компании SpaceX (разработчик Crew Dragon), которое поднимет космический корабль с членами экипажа на палубу, после чего они пройдут медицинский осмотр, и их отправят на вертолете в Космический центр NASA в Хьюстоне, добавили в агентстве.

Ранее к Международной космической станции (МКС) на замену вернувшимся космонавтам был запущен космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту. Он пристыковался к станции утром 16 марта.

Вместе с россиянином на МКС полетели американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.