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Политика ,  
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В Красном море атаковано судно с россиянином на борту

У берегов Йемена неизвестные напали на греческий сухогруз Eternity C
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Греческий сухогруз Eternity C подвергся нападению у берегов Йемена — два члена экипажа тяжело ранены, еще двое пропали без вести. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, атака произошла примерно в 50 морских милях к юго-западу от порта Ходейда. На борту сухогруза находились 22 человека — 21 филиппинец и один россиянин. Судно атаковали с использованием нескольких морских беспилотников и катеров.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Как сообщил представитель миссии ЕС в Красном море Eunavfor Aspides, после атаки судно дрейфовало, при этом оно не запрашивало сопровождения или защиты от военно-морских сил.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

6 июля у берегов Йемена неизвестные с оружием напали на сухогруз Magic Seas. По данным источников Reuters, судно ходит под флагом Либерии и принадлежит Греции. Корабль набрал воды после попадания в него морских дронов. Также это привело к повреждению груза.

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Анастасия Лежепекова
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