 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У берегов Франции обнаружили затонувший корабль XVI века

У берегов Франции в Средиземном море на глубине в 2,5 километра обнаружили затонувший корабль XVI века, сообщает Franceinfo.

Корабль обнаружили у берегов в районе коммуны Раматюэль в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Судно размером 30 на 7 метров было обнаружено на глубине 2567 м. Это самое глубоко затонувшее судно, когда-либо обнаруженное во французских территориальных водах. Предыдущим рекордом была подводная лодка La Minerve, обнаруженная у берегов Тулона на глубине 2300 м в 2019 году, отмечает Franceinfo.

Корабль обнаружили случайно в ходе французских военно-морских учений в марте, однако официальное сообщение о находке сделали 11 июня в рамках проходящей в Ницце конференции ООН по океанам.

В центре Москвы при раскопках нашли печать времен Ивана III
Общество

Найденный корабль представляет собой торговое судно XVI века. Предварительные исследования указывают на его североитальянское происхождение.

На опубликованных Департаментом подводных археологических исследований фотографиях видны фрагменты корпуса и груза, лежащего на песчаном дне. Среди находок — несколько десятков керамических изделий: тарелки, кувшины для воды различных цветов с геометрическими и растительными узорами. Также на борту обнаружены шесть железных пушек.

Как отмечают специалисты, несмотря на хорошую сохранность груза, на месте были найден современный мусор — жестяные банки из-под напитков и пластиковые упаковки из-под йогурта.

Археологи намерены продолжить исследования для установления точного происхождения судна и причин его крушения. В рамках работ планируется создание 3D-модели корабля, а также отбор проб в начале 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Франция корабль судно археологическая находка
Материалы по теме
Археологи нашли старинные предметы женского рукоделия в Замоскворечье
Общество
Археологи обнаружили в Бордо девять погребенных 1300 лет назад саркофагов
Общество
Британские археологи нашли англосаксонский меч возрастом 1500 лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
В Израиле объявили чрезвычайное положение после начала атаки на Иран Политика, 03:34
В Тегеране прозвучали взрывы после сообщений об атаке Израиля Политика, 03:09
В Британии открыли новый завод по производству гаубиц М777 Политика, 02:58
Ученую Ксению Петрову в США отпустили под залог Общество, 02:32
У берегов Франции обнаружили затонувший корабль XVI века Общество, 02:26
В Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки дронов Политика, 02:02
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекращения огня в Газе Политика, 01:49
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Из-за сильного ветра часть жителей Махачкалы остались без света Общество, 01:27
Доходы государства от дивидендов ВТБ направят на финансирование ОСК Бизнес, 01:07
Из-за пожара в отеле в Анталье эвакуировали более 600 человек Общество, 00:48
WSJ узнала сроки возможного удара Израиля по Ирану Политика, 00:33
Хегсет отверг данные о приказе приостановить кибероперации против России Политика, 00:23
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 12 июн, 23:59
На пляже в Турции обнаружили дрон-камикадзе Общество, 12 июн, 23:53