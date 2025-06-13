У берегов Франции обнаружили затонувший корабль XVI века

У берегов Франции в Средиземном море на глубине в 2,5 километра обнаружили затонувший корабль XVI века, сообщает Franceinfo.

Корабль обнаружили у берегов в районе коммуны Раматюэль в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Судно размером 30 на 7 метров было обнаружено на глубине 2567 м. Это самое глубоко затонувшее судно, когда-либо обнаруженное во французских территориальных водах. Предыдущим рекордом была подводная лодка La Minerve, обнаруженная у берегов Тулона на глубине 2300 м в 2019 году, отмечает Franceinfo.

Корабль обнаружили случайно в ходе французских военно-морских учений в марте, однако официальное сообщение о находке сделали 11 июня в рамках проходящей в Ницце конференции ООН по океанам.

Найденный корабль представляет собой торговое судно XVI века. Предварительные исследования указывают на его североитальянское происхождение.

На опубликованных Департаментом подводных археологических исследований фотографиях видны фрагменты корпуса и груза, лежащего на песчаном дне. Среди находок — несколько десятков керамических изделий: тарелки, кувшины для воды различных цветов с геометрическими и растительными узорами. Также на борту обнаружены шесть железных пушек.

Как отмечают специалисты, несмотря на хорошую сохранность груза, на месте были найден современный мусор — жестяные банки из-под напитков и пластиковые упаковки из-под йогурта.

Археологи намерены продолжить исследования для установления точного происхождения судна и причин его крушения. В рамках работ планируется создание 3D-модели корабля, а также отбор проб в начале 2026 года.