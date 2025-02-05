 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Израиль вышел из Совета ООН по правам человека

Израиль вышел из Совета ООН по правам человека вслед за США
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израиль вслед за США покинул Совет ООН по правам человека. Глава МИДа обвинил орган в пропаганде антисемитизма и «нападках на демократическую страну»
Фото: unisgeneva / Flickr
Фото: unisgeneva / Flickr

Израиль 5 февраля вышел из Совета ООН по правам человека (СПЧ) . Об этом сообщил глава МИД страны Гидеон Саар, передает The Jerusalem Post.

«[Совет] традиционно защищал нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого навязчиво демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль», — заявил Саар в X.

По его словам, «этот орган сосредоточился на нападках на демократическую страну и пропаганде антисемитизма вместо того, чтобы продвигать права человека».

«Дискриминация в отношении нас очевидна: в СПЧ ООН Израиль — единственная страна, пункт повестки дня которой посвящен исключительно ему», — продолжил министр. Он отметил, что орган принял более 100 резолюций с осуждением Израиля, что составляет более 20% от общего числа когда-либо принятых Советом. Это больше, чем было принято против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых, добавил глава МИДа.

Накануне свою страну из Совета ООН по правам человека также вывел президент США Дональд Трамп. Саар от имени Израиля приветствовал это решение и заявил, что его страна «больше не будет терпеть» дискриминацию.

Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека
Политика

Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств. Он был создан в 2006 году Генассамблеей ООН с целью «содействия всеобщему уважению и защите прав человека во всем мире».

Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека в день встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Последний в прошлом не раз критиковал СПЧ ООН, в том числе за «вопиющую антиизраильскую одержимость».

В указе Трампа говорится, что хотя США и выступили соучредителями Организации Объединенных Наций с целью избежать глобальных конфликтов после Второй мировой войны, «некоторые агентства и органы ООН отошли от этой миссии и вместо этого действуют вопреки интересам Соединенных Штатов, нападая на наших союзников и пропагандируя антисемитизм».

Тем же указом Трамп запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в пособничестве палестинской группировке ХАМАС. С ней Израиль ведет войну в секторе Газа.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита

Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль ООН права человека
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии «вежливыми джихадистами»
Политика
Израиль напомнил ООН о сроке прекращения работы БАПОР
Политика
Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 18:15
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полетыПолитика, 22:20
RTVI узнал, что тела экс-мэра Самары и его жены месяц хранили в бочкахОбщество, 22:14
В Кишиневе задержали брата Игоря ДодонаПолитика, 22:10
Росстат отчитался об ускорении роста промышленности в 2024 годуЭкономика, 21:53
Министр энергетики Украины назвал объем необходимого стране импорта газаПолитика, 21:50
Суд в Самаре арестовал внучку экс-мэра по подозрению в его убийствеОбщество, 21:46
Израиль вышел из Совета ООН по правам человекаПолитика, 21:37
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Агент Овечкина объяснил успехи россиянина в нынешнем сезоне НХЛСпорт, 21:24
В Белом доме рассказали, зачем Трампу понадобились украинские металлыПолитика, 21:22
Познер усомнился в идее Бастрыкина поднять возраст продажи спиртногоВино, 20:58
Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложнойПолитика, 20:40
Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской областиПолитика, 20:34
Минобороны отчиталось о сбитых над Азовским морем беспилотникахПолитика, 20:28
«Ак Барс» поддержал 10-летнего фаната, задержанного из-за брошенной кепкиСпорт, 20:18