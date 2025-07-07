Reuters сообщил о безуспешной первой сессии переговоров Израиля и ХАМАС

Первая сессия переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС завершилась безрезультатно, сообщает Reuters со ссылкой на два палестинских источника, знакомых с ситуацией.

Они также добавили, что у израильской делегации не было достаточного мандата для достижения соглашения с ХАМАСОМ.

Переговоры стартовали ранее в Катаре. По данным источников Sky News Arabia, соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет содержать гарантии США о том, что ХАМАС и Израиль не возобновят боевые действия в ходе 60-дневного прекращения огня и после него. Проект соглашения также предусматривает передислокацию и последующий вывод войск Израиля с территории эксклава, а также будет определить график доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, распределяемой поддерживаемым США фондом.

Предложение США о 60-дневном перемирии обсуждается последние несколько месяцев. Как рассказали ранее источники The National, если соглашение о прекращении огня между сторонами будет достигнуто в ближайшие часы, тогда американский президент Дональд Трамп объявит о перемирии в понедельник, 7 июня.