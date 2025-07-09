В Дагестане после массового отравления задержали директора компании ЖКХ

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В Дагестане после массового отравления водой в Магарамкентском районе республики задержали директора муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство», сообщает региональный СК.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции. По данным ведомства, они связаны с употреблением воды из водоисточника «Джепельский», находящегося в 14 км от села Магарамкент — административного центра района.

массовом отравлении стало известно ночью 7 июля. За медицинской помощью обратились не менее 110 человек, 18 из них госпитализировали. Случаи инфекции выявили в пяти населенных пунктах республики: Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцахе и Верхнем Тагиркенте. В СК отметили, что в отношении всех потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.