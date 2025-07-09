Владелец пояснил ситуацию с возобновлением работы аэропорта Краснодара

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Аэропорт Краснодара в ближайшее время не планирует возобновлять работу, сообщили РБК в пресс-службе холдинга «Аэродинамика», в который входит аэропорт.

«Распоряжений о возобновлении работы в адрес международного аэропорта Краснодар не поступало», — говорится в сообщении.

В комментарии холдинга отмечается, что компания продолжает делать все возможное для «обеспечения кадровой укомплектованности и производственной готовности» к скорейшему возобновлении работы в случае принятия решения об открытии воздушного пространства в Краснодаре.

Ранее Минтранс подтвердил скорое открытие аэропорта Геленджика . Как сообщили в ведомстве, в ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов.

Аэропорт Краснодара не работает с 2022 года. Он входит в число 11 авиагаваней Юга и Центральной России, которые были закрыты Росавиацией в связи с началом военной операции России на Украине. Помимо Краснодара и Геленджика это аэропорты Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань начала снова принимать и отправлять рейсы в мае 2024 года.