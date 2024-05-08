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Росавиация назвала сроки возобновления авиасообщения с Элистой

Росавиация: аэропорт Элисты возобновит работу с 28 мая
Аэропорт Элисты возобновит авиасообщение с 28 мая, дважды в неделю Red Wings будет выполнять рейсы в подмосковный Жуковский, сообщили в Росавиации. Следующими направлениями могут стать Сочи и Екатеринбург
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Аэропорт Элисты начнет принимать рейсы с 28 мая, сообщила пресс-служба Росавиации. Он был закрыт с 2022 года, а 3 мая сняли ограничения на выполнение полетов гражданской авиации в определенных координатах и временной период.

Авиакомпания Red Wings два раза в неделю будет выполнять рейсы из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский, сообщили в ведомстве. Следующими направлениями могут стать Сочи и Екатеринбург. Возможность безопасного выполнения полетов в Элисту подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

«Элиста — первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. Сейчас наша совместная задача — поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе», — заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

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Аэропорт города Элиста
Во время закрытия аэропорта там провели капитальный ремонт пассажирского терминала, за счет чего его пропускная способность увеличилась вдвое — до 100 пассажиров в час, отметили в ведомстве. По итогам 2021 года пассажиропоток составлял 97,5 тыс. человек.

Аэропорт Элисты и еще десять воздушных гаваней на юге и в центральной части России были закрыты 24 февраля 2022 года. В прошлом месяце Росавиация объявила о его открытии — ежедневные рейсы были возобновлены в определенных координатах и в период с 9:00 до 19:00 часов. Там также оценили пропускную способность аэродрома в 12 взлетно-посадочных операций в час.

До закрытия ежедневные рейсы из Москвы в Элисту выполняла авиакомпания «Азимут». Теперь при полетах придется огибать значительную часть воздушного пространства на юге России, из-за чего их время увеличится вдвое, предупреждали источники РБК. По их словам, если ранее прямой рейс из Москвы занимал 1 час 45 минут, то теперь составит более трех часов. Другие собеседники агентства называли среди сложностей запуска рейсов в Элисту готовность программ полетов авиакомпаний на летний сезон и фактическое отсутствие свободных самолетов.

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Теги
Юлия Овчинникова
Росавиация Элиста аэропорты Россия
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