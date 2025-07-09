Министр обороны Польши назвал Балтийское море внутренним морем НАТО
Балтийское море стало внутренним морем НАТО, после того как к Северо-Атлантическому альянсу присоединились Швеция и Финляндия, заявил министр обороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей.
Речь идет о поставке польской армии 18 радиолокационных станций, которые будут развернуты на балтийском побережье «для иллюстрации того, что происходит на море и в воздухе», отметили в Минобороны.
По словам главы военного ведомства, создаваемая система слежения затронет и районы Польши на границе с Калининградской областью.
«Каждое укрепление нашего побережья, нашего Балтийского моря — это тоже дань уважения странам альянса НАТО, членом которого мы являемся» — добавил госсекретарь Минобороны Польши Павел Бейда, также присутствовавший при подписании контракта.
С присоединением Швеции и Финляндии сухопутная граница стран — участниц Организации Северо-Атлантического договора (НАТО) с Россией увеличилась более чем вдвое — с 1215 до 2600 км (протяженность российско-финской границы — около 1300 км), а Балтийское море оказалось, за исключением калининградского побережья и Финского залива, окружено странами альянса.
Швеция и Финляндия решили отказаться от политики нейтралитета и присоединиться к НАТО после начала российской военной операции на Украине. Финляндия вошла в альянс в апреле 2023 года, Швеция — в марте 2024 года. Таким образом число стран — участниц военного блока достигло 32.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает «непосредственной угрозы» для России, но предупредил, что Москва отреагирует на расширение блока, исходя из угроз, которые «будут создаваться».
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