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Политика ,  
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Министр обороны Польши назвал Балтийское море внутренним морем НАТО

Минобороны Польши: Балтийское море стало внутренним морем НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Балтийское море стало внутренним морем НАТО, после того как к Северо-Атлантическому альянсу присоединились Швеция и Финляндия, заявил министр обороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей.

Речь идет о поставке польской армии 18 радиолокационных станций, которые будут развернуты на балтийском побережье «для иллюстрации того, что происходит на море и в воздухе», отметили в Минобороны.

По словам главы военного ведомства, создаваемая система слежения затронет и районы Польши на границе с Калининградской областью.

«Каждое укрепление нашего побережья, нашего Балтийского моря — это тоже дань уважения странам альянса НАТО, членом которого мы являемся» — добавил госсекретарь Минобороны Польши Павел Бейда, также присутствовавший при подписании контракта.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

С присоединением Швеции и Финляндии сухопутная граница стран — участниц Организации Северо-Атлантического договора (НАТО) с Россией увеличилась более чем вдвое — с 1215 до 2600 км (протяженность российско-финской границы — около 1300 км), а Балтийское море оказалось, за исключением калининградского побережья и Финского залива, окружено странами альянса.

Швеция и Финляндия решили отказаться от политики нейтралитета и присоединиться к НАТО после начала российской военной операции на Украине. Финляндия вошла в альянс в апреле 2023 года, Швеция — в марте 2024 года. Таким образом число стран — участниц военного блока достигло 32.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает «непосредственной угрозы» для России, но предупредил, что Москва отреагирует на расширение блока, исходя из угроз, которые «будут создаваться».

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Теги
Денис Малышев
Россия - Польша Балтийское море НАТО Минобороны Польши
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