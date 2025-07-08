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Крупнейший порт Европы приготовится к возможному конфликту НАТО с Россией

FT: порт Роттердама начал подготовку к возможному конфликту НАТО с Россией
Один или несколько кораблей будут пришвартованы у отдельной пристани в порту Роттердама на несколько недель четыре или пять раз в год. Также несколько раз в год будут проводиться военные учения
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Крупнейший европейский порт в Роттердаме готовится к потенциальному конфликту НАТО с Россией, резервируя места для судов с военными грузами и планируя, куда перенаправлять эти грузы в случае военных действий, пишет Financial Times.

Минобороны Нидерландов объявило в мае, что по запросу НАТО Роттердам предоставит несколько мест для судов, перевозящих военные грузы, напоминает издание. Контейнерный терминал Роттердама — единственное место, где порт может безопасно перевозить боеприпасы с одного корабля на другой, отмечает FT.

Исполнительный директор управления порта Роттердама Боудвейн Симонс в интервью газете рассказал, что один или несколько кораблей будут пришвартованы у отдельной пристани на несколько недель четыре или пять раз в год. Также несколько раз в год будут проводиться военные учения. FT отмечает, что порт Роттердама и ранее занимался вооружениями, но не выделял отдельную пристань.

Симонс заявил, что порт Роттердама будет координировать свои действия с соседним Антверпеном, если прибудут британские, американские и канадские транспортные средства и припасы. «Не каждый терминал подходит для обработки военных грузов, — говорит он. — Если бы были отправлены большие объемы военных грузов, мы бы обратились к Антверпену или другим портам, чтобы они взяли на себя некоторые мощности, и наоборот. Мы все меньше и меньше видим друг друга как конкурентов».

Антверпен регулярно получает поставки для американских войск, дислоцированных в Европе, говорится в материале. Этот порт является вторым по величине в Евросоюзе — он обрабатывает 240 млн т грузов в год. Порт Роттердама за год обрабатывает около 436 т грузов, принимая 28 тыс. морских и 91 тыс. речных судов из Германии и внутренних районов Европы.

Заявления с опасениями, что Россия может напасть на страны НАТО, начали звучать после начала военной операции на Украине. Генсек альянса Марк Рютте в июне называл возможной датой 2030 год, ссылаясь на «высокопоставленных военных руководителей». Президент России Владимир Путин называл невероятной ложью заявления о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Роттердам порт Нидерланды война
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