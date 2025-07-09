Организатора забега в Хибинах, где погибли двое, не стали арестовывать
Следственный комитет по Мурманской области выдвинул обвинение организатору трейл-забега в Хибинах, на котором погибли два человека. Обвиняемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Мурманской области.
По версии следствия, на фигуранта дела была возложена обязанность обеспечить безопасность во время спортивного мероприятия — кроссового забега с элементами горного бега в Кировске. Во время забега погибли два участника.
Сообщается, что обвиняемому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
7 июля силовики задержали в Мурманске организатора трейл-забега «Спортфест Хибины — 2025», в ходе которого погибли два человека и один пострадал. Забег проходил на пересечении горной местности. Во время него погода испортилась, стал падать мокрый снег, температура снизилась до нуля, а на перевалах начался ледяной шторм. Участники были вынуждены преодолевать тяжелые погодные условия в нулевой видимости.
Предварительной причиной смерти участников забега стало переохлаждение. Организаторы забега предупреждали об ухудшении погодных условий, в частности они сократили набор высоты с 3,5 до 1,4 км.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.
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