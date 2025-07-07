Организатора забега «Хибины» задержали после гибели двух его участников
Силовики задержали организатора трейл-забега «Спортфест Хибины — 2025» в Мурманской области, в ходе которого ранее погибли двое его участников и еще как минимум один пострадал, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
«Организатор трейла задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о его статусе и возможной мере пресечения», — сказал собеседник агентства.
Забег проходил по пересеченной горной местности Хибинского массива, где в день старта резко ухудшились погодные условия, начался мокрый снег и сильный ливень, порывы ветра достигали 20 м/с, температура воздуха опустилась до нуля, на перевалах был ледяной шторм. Участники были вынуждены преодолевать скользкие камни, заснеженные ущелья и идти в условиях почти нулевой видимости.
По сообщениям очевидцев и участников, многие сильно замерзли из-за промокшей одежды, сильного ветра и холода.
Ранее в СК возбудили уголовное дело после гибели двух человек во время марафона «Хибины» в Мурманской области.
По предварительным данным, утром 6 июля в ходе «Спортфест Хибины — 2025», проходившего через Хибинский горный массив в районе Кировска, погибли двое участников: жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Еще один участник получил травмы и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую ЦРБ.
Оперативные поисково-спасательные мероприятия завершились, в них участвовали 22 сотрудника МЧС и девять единиц техники.
Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.
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