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Общество ,  
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СК завел уголовное дело по факту гибели двух участников забега «Хибины»

В Кировске возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек во время спортивного мероприятия, сообщило следственное управление следственного комитета по Мурманской области в телеграм-канале.

Во время забега с элементами горного бега «Хибины» в Кировске погибли двое человек — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

В Мурманской области погибли два участника забега «Хибины»
Общество

Забег прошел 6 июля. Причиной гибели двух спортсменов стали «сложные погодные условия». Организаторы забега накануне предупреждали о «крайне плохом» прогнозе погоды, но не отменили мероприятие.

«От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким», — написал в телеграм канале губернатор Андрей Чибис.

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Александра Озерова
Мурманская область Кировск погибшие уголовное дело
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